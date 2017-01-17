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На Колокольной улице охранник до полусмерти избил своего коллегу
Сегодня, 9:35
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Alena_Zinovieva
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На Колокольной улице охранник до полусмерти избил своего коллегу

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Мужчины не поделили что-то во время распития спиртных напитков.

Вечером, 31 октября, на Колокольной улице случилась пьяная драка. Один из мужчин до полусмерти избил своего коллегу-охранника. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, оба участника потасовки работают в одном охранном предприятии. Один мужчина приехал в Северную столицу из Хабаровска, другой — из Новосибирской области.

Во время распития спиртных напитков коллеги чего-то не поделили. В результате произошла драка. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами основания черепа и верхней челюстной пазухи. Обвиняемого в побоях задержали на месте происшествия. Мужчине грозит уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кудрово петербуржцу сломали ногу.

Фото: pixabay.com

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Теги: избил до полусмерти , пьяная драка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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