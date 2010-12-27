В Кудрово петербуржцу сломали ногу. Участковый отказался регистрировать дело

По словам Станислава М., полицейский не хотел заниматься его случаем и искал предлоги, чтобы уйти от своей работы.

В Кудрово петербуржца избили на дне рождения друга. Об этом потерпевший рассказал журналистам Piter.TV и пожаловался на бездействие правоохранительных органов.

В воскресенье, 16 сентября, Станислав М. приехал в кафе "Ели-Пили" на день рождения своего армейского друга. Во время застолья он не понравился одному из гостей, также дружившему с именинником. По словам Станислава, он не мог даже предположить, почему тот " испытывает к нему личную неприязнь".

Когда молодой человек вышел на улицу, то следом за ним выбежал его неприятель. Мужчина повалил Станислава на землю и начал избивать.

После нашего выхода именинник сразу же отправился в туалет и как только он отошёл, его друзья начали меня избивать, кто- то меня толкнул, а один из друзей начал меня бить и сломал мне ногу. Станислав М., потерпевший.

Петербуржец позвонил своим друзьям. Они отвезли его в травмпункт, а затем в больницу, где Станиславу наложили гипс на поврежденную ногу.

Желая наказать обидчиков, он обратился к участковому из Кудрово. Написав заявление и рассказав полицейскому, что с ним приключилось, он ожидал, что дело начнут разрабатывать. Но не тут-то было: участковый, нехотя выслушав Станислава, сказал, что ему будет сложно найти подозреваемого, так как он не знает его имени и фамилии.

Участковый так же пояснил, что за 10 дней, которые ему отведены законом, он не успеет собрать все бумаги, а особенно судебно - медицинскую экспертизу: там всё не быстро и таких, как я, там много. Станислав М., потерпевший.

Потерпевший решил бороться: он нашел страницу своего обидчика по социальным сетям и прислал участковому его фото и контакты. Станислав каждый день звонил участковому, но тот не брал трубку. А потом сообщил потерпевшему, что поговорил с именинником и узнал: человека с тем именем и фамилией, которые указал Станислав, на вечеринке в кафе не было.

Далее потерпевшему сообщили, что его заявление в полицию даже не зарегистрировали.

Я позвонил участковому и спросил, где я могу взять талон уведомления о приеме заявления? Участковый пояснил, что в УМВД г. Всеволожск. По прибытию в г. Всеволожск, я попросил дежурного выдать мне талон уведомления о приёме заявления, пояснив что случилось, в какие даты и рассказав что уже связывался с участковым. В результате проверки журнала, дежурный отметки о принятии заявления не нашел. Станислав М., потерпевший.

Станислав написал новое заявление. Он уверен, что полицейские попросту не хотят выполнять свою работу. Мужчина еще надеется, что сможет наказать обидчика.

Фото: Станислав М, потерпевший.