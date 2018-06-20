О пострадавших сведений нет.

В четверг, 18 апреля, в центре Петербурга обрушилась крыша жилого дома. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Во время обрушения "пострадала" четырехкомнатная квартира, где проживают петербуржцы. Как рассказали жильцы квартиры, они находились в другой комнате, и вдруг услышали грохот в одной из комнат. Оказалось, что это обвалился потолок. О пострадавших сведений нет.

Что теперь делать? Как жить в этой квартире? И кто будет отвечать за то, что квартира стала, по сути, непригодной для проживания? задаются вопросами жильцы

По словам жильцов, в данный момент в доме проводят капремонт. Местные жители предполагают, что он и стал причиной обрушения.

Петербуржцы уже вызвали службу 004. По словам пострадавших, рабочие сделали фотографии комнаты и рухнувшего потолка, а затем уехали.

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Фото:дтп и чп петербург/вк