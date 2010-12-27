Неизвестные обчистили иностранца в центре Петербурга

Гражданин Италии обратился в полицию спустя полгода после происшествия.

В понедельник, 4 марта, в отделение полиции обратился 31-летний уроженец Италии и рассказал о том, что 20 августа 2018 года его ограбили в петербургском метро. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевший лишился кошелька на станции метро "Площадь Восстания". Добычей преступников стали водительские права иностранца, 8 тысяч рублей и банковские карты. Грабителям удалось списать с них денежные средства.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Грабителей ищут.

Ранее мы писали, что громила с ножом ограбил микрофинансовую организацию в Петербурге.

Фото: Piter.TV