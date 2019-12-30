Его быстро отогнали от спецтехники.

В центре Петербурга неадекватный мужчина остановил пожарную с сиреной. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Информация разместил портал "Мегаполис". По их сведениям, инцидент произошел вечером 27 января по улице Зодчего Росси.

Странный мужчина двигался по проезжей части. В какой-то момент он заметил сотрудников экстренной службы и решил остановить спецтехнику. При этом машина ехала с включенной мигалкой и сиреной. Местной жительнице удалось записать на камеру мобильного устройства как спасатели пытаются преодолеть препятствие на дороге. В результате им это удалось, однако бригада потеряла несколько минут до приезда на вызов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улице Полозова в пожаре пострадал мужчина.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

