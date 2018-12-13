Петербуржец нашел в центре города умирающую сову

Он отнес ее в питомник, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Петербуржец спас дикую сову в центре города, которая лежала одиноко на земле. Мужчина нашел сову 6 мая, она лежала с закрытыми глазами, крылья были расправлены в разную сторону, над ней кружили вороны. На первый взгляд казалось, что птица умерла, но прохожий взял ее в охапку и отвез ее к спасателям сов.

Пернатого к себе приютили активисты музея совушек "ФилоСовия". Они сказали, что у уральской неясыти не было телесных повреждений, но она была в сильном шоке. Чтобы сова пришла в себя, ее оставили в одиночестве. На следующий день она уже прыгала с пенька на присадку и съела всю еду.

Как только сова полностью поправится, ее отпустят на волю.

В середине февраля по проспекту Косыгина прогуливался филин.

Фото: социальные сети