На проспекте Косыгина прогуливался филин

Петербуржцы обнаружили птицу днем в воскресенье.

В воскресенье, 17 февраля жители Красногвардейского района обнаружили филина, который сидел на дороге. Об этом пользователи Сети сообщили в социальных сетях.

"Найден филин или сова на Косыгина у дома 9к2..."- написала петербурженка в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пользовательница просит связаться с ней хозяев птицы по телефону 8-921-411-50-29. Некоторые пользователи написали в комментариях, что готовы забрать филина, если владельцев так и не удастся найти.

Одна из участниц группы подчеркнула, что на фото ушастая сова, дикая птица.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург