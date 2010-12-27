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На проспекте Косыгина прогуливался филин
Сегодня, 16:47
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TretyakovaS

На проспекте Косыгина прогуливался филин

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Петербуржцы обнаружили птицу днем в воскресенье.

В воскресенье, 17 февраля жители Красногвардейского района обнаружили филина, который сидел на дороге. Об этом пользователи Сети сообщили в социальных сетях. 

"Найден филин или сова на Косыгина у дома 9к2..."- написала петербурженка в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пользовательница просит связаться с ней хозяев птицы по телефону 8-921-411-50-29. Некоторые пользователи написали в комментариях, что готовы забрать филина, если владельцев так и не удастся найти. 

Одна из участниц группы подчеркнула, что на фото  ушастая сова, дикая птица. 

Фото:  ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга, новости спб, признавашки дтп и чп, филин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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