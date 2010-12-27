В вестибюле метро "Площадь Восстания" мужчину ударили ножом в живот

Полицейские оперативно задержали и изобличили в данном преступлении иногороднего жителя 1963 года рождения.

В Петербурге задержали жителя Ставропольского края по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине на станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию поступило сообщение о ножевом ранении. Полицейские оперативно задержали и изобличили в данном преступлении иногороднего жителя 1963 года рождения, который нигде не работает и в Северной столице не зарегистрирован.

Подозреваемый ударил ножом в живот жителя Новгородской области во время ссоры. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Адмиралтейском районе грабители ударили ножом петербуржца.

Фото: Piter.TV