Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В среду, 20 ноября, стало известно, что в Адмиралтейском районе грабители ударили ножом петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19.11.2019 в около 21.00 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи о ножевом ранении у мужчины в одном из домов на улице Садовой", —сказано в сообщении.

Инцидент произошел в арке дома 59 по улице Садовой. Петербуржца подкараулили два грабителя, нанесли ему ножевое ранение и скрылись. С собой они прихватили 35 тысяч рублей и мобильный телефон пострадавшего.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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