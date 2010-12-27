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В Адмиралтейском районе грабители ударили ножом петербуржца
Сегодня, 9:15
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IRINA_CHALKINA

В Адмиралтейском районе грабители ударили ножом петербуржца

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Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В среду, 20 ноября, стало известно, что в Адмиралтейском районе грабители ударили ножом петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"19.11.2019 в около 21.00 в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи о ножевом ранении у мужчины в одном из домов на улице Садовой",

—сказано в сообщении.

Инцидент произошел в арке дома 59 по улице Садовой. Петербуржца подкараулили два грабителя, нанесли ему ножевое ранение и скрылись. С собой они прихватили  35 тысяч рублей и мобильный телефон пострадавшего.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что одного из раненых при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы.

Фото:pixabay

 

Теги: криминальные происшествия, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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