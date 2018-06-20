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В центре Петербурга мужчина избил металлическим обрезком 17-летнюю девушку
Сегодня, 9:42
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nastya960

В центре Петербурга мужчина избил металлическим обрезком 17-летнюю девушку

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Она шумела во дворе.

В Петербурге взрослый мужчина избил несовершеннолетнюю металлическим обрезком. Ему не понравилось, что она слишком громко себя вела. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчине не понравилось, что во дворе на Фурштатской улице девушка и ее знакомый сильно шумели. Он вышел из дома и без всяких предупреждений накинулся на девушку хулиганку с металлическим обрезком. Очевидцы вызвали полицию и скорую. Подозреваемого мужчину задержали.

Девушка находится в больнице.

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Фото: Piter.TV

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Теги: фурштатская улица, хулиганы, шум
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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