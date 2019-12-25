В центре Петербурга из "Лексуса" дочери китайского бизнесмена украли 15 млн рублей

Момент кражи зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Во вторник, 1 декабря, в полицию Петербурга обратился 49-летний индивидуальный предприниматель из Китая и заявил об ограблении машины, принадлежащей его 25-летней дочери. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам иностранца, машина Lexus RX 350 была припаркована возле одного из домов на Московском проспекте. В ней лежали 15 млн рублей наличными. Мужчина обнаружил пропажу денег примерно в девять вечера. Двумя часами ранее он делал остановку на улице Восстания, чтобы зайти в "Невский Центр".

Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения, установленные рядом с торговым комплексом. Оказалось, что они зафиксировали момент кражи. На записи видно, как к иномарке подходит неизвестный, открывает дверь, что-то берет из салона и уходит. На самой машине кроме отпечатков пальцев владельцев других следов нет.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что угнавший чужую иномарку петербуржец отделался условным сроком.

Фото: pixabay.com