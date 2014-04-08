В центре Нижнего Новгорода произошел пожар в трехэтажном доме

В результате ЧП пострадали два человека.

В центре Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб 28 ноября в 11:25. Пожар произошел в трехэтажном доме по улице Пискунова. К 12:24 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, в 14:04 – ликвидировать. Общая площадь пожара составила 40 "квадратов".

В результате ЧП пострадали два человека. Они были доставлены в медицинское учреждение с ожогами и отравлением продуктами горения.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Областная прокуратура проводит проверку произошедшего.

Ранее на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге спасатели тушили доходный дом.

Видео: ВК/Типичный Нижний Новгород