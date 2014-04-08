В центре Нижнего Новгорода произошел пожар в трехэтажном доме

В центре Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб 28 ноября в 11:25. Пожар произошел в трехэтажном доме по улице Пискунова. К 12:24 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, в 14:04 – ликвидировать. Общая площадь пожара составила 40 "квадратов".
В результате ЧП пострадали два человека. Они были доставлены в медицинское учреждение с ожогами и отравлением продуктами горения.
Причины возникновения пожара устанавливаются. Областная прокуратура проводит проверку произошедшего.
Ранее на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге спасатели тушили доходный дом.
Видео: ВК/Типичный Нижний Новгород
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