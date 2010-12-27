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В Украине расстреляли жителя Израиля
Сегодня, 11:26
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lesjasap
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В Украине расстреляли жителя Израиля

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Неизвестный убил израильтянина в центре Киева.

В ночь на 24 августа в центре Киева расстреляли мужчину. Инцидент произошел на улице Шота Руставели в полдвенадцатого ночи. На место сразу же выехали патрули правоохранительных органов и следственная группа.
 
Как оказалось, пострадавший оказался иностранным гражданином,  проживающим в Иерусалиме. Имя израильского подданного - Шахрух Турсунов, 1988 года рождения. Полиция проверяет на подлинность его документы. Сейчас по факту предумышленного убийства ведется расследование. Введение плана “перехват” пока что не дало результатов.
 
В столице был введен план «перехват», но результатов на утро четверга еще не было. 
 
Фото: Pixabay.com
Теги: беспредел , израиль , киев , расстрел , украина
Категории: Мировые новости

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