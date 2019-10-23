В центре Киева из-за взрыва гранаты погибли два человека

Девушка, проходившая мимо, получила ранения.

Взрыв гранаты унес жизни двух человек в баре в центре Киева.

Двое мужчин сидели на ступеньках ночного заведения. Сообщается, что один из приятелей недавно вернулся с Донбасса и привез с собой гранату. Из-за неосторожного общения граната взорвалась и убила обоих. Проходившая мимо девушка получила ранения и была госпитализирована в больницу.

В сети опубликовано видео с места событий. На кадрах видео видно, что на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. На ступеньках лежит тело мужчины.

Видео: ВКонтакте