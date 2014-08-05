В центре Екатеринбурга произошёл крупный пожар

Повреждено не менее 500 кв.м. кровли здания.

В центре Екатеринбурга произошел крупный пожар. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении экстренного ведомства. На ликвидацию пламени у специалистов ушло около трех часов. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую ГУ МЧС в ночь с 1 на 12 ноября. В 03:22 утра пожарные направились по указанному адресу.

На месте спасатели установили, что повреждено перекрытие строящегося здания на проспекте Ленина, 8. Там находится стройка нового клубного дома. Существовала угроза того, что пламя перекинется на фасад здания. Загорелась деревянная опалубка и утеплитель на крыше. За полчаса пожарные смогли локализовать огонь.Полностью с пламенем сотрудники МЧС справились только в 06:10 утра. Проливку сгоревших конструкций они завершили в 06:40.

Пожар повредил около 500 квадратных метров кровли. Устанавливаются причины возгорания.

В Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Фото и видео: VK / Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU