В Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с

В юго-западных районах 47 региона порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В Ленобласти сотрудники МЧС выпустили экстренное предупреждение. В пятницу, 12 ноября, начиная с 05:00-08:00, в регионе ожидается усиление северо-западного, западного ветра.

В юго-западных районах 47 региона порывы ветра могут достигать 15 м/с. Спасатели просят не ходить в лес, не приближаться к воде.

В домах советуется закрыть окна, автомобиль не оставлять около деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице, пешеходов просят обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В Петербурге 12 ноября частично закрыли дамбу.

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