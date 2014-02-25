В центр "Велес" поступила лиса с переломами и сильной кровопотерей

Сейчас животное проходит необходимые обследования.

В субботу, 30 октября, в Ленобласти в центр реабилитации диких животных "Велес" поступила лиса в тяжелом состоянии. Об этом рассказали зоозащитники в официальной группе центра в социальной сети "Вконтакте".

В публикации рассказали, что пострадавшую привезли ночью. Сотрудники уточнили, что лиса попала под колеса автомобиля.

Переломы, обильная кровопотеря, гипотермия сообщили специалисты.

Сейчас животное проходит необходимые обследования.

Ранее Piter.tv сообщал, что медведицы Ария и Соната из центра "Велес" переезжают.

Фото: Вконтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным