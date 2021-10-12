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Медведицы Ария и Соната из центра "Велес" переезжают
Сегодня, 14:35
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Медведицы Ария и Соната из центра "Велес" переезжают

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Совсем скоро медведицы переедут поближе к дикой природе.

Постоялицы центра реабилитации диких животных "Велес" – медведицы Ария и Соната переезжают. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали сотрудники центра. 

Как рассказали сотрудники, совсем скоро медведицы переедут поближе к дикой природе. В настоящее время они живут в соседних клетках и понемногу узнают друг друга. 

Арию назвали в честь российской рок-группы. Животное прибыло в центр из Карачаево-Черкесской Республики. Медведицу поселили рядом с Сонатой, названной в честь финской группы Sonata Arctica. 

Сотрудники центра различными способами стараются не только помочь диким животным, но и периодически их балуют. К примеру, в августе сотрудники вырастили арбузы, которыми питались медведи. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Овчинников

 

Теги: ария, велес, переезд, соната
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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