Медведицы Ария и Соната из центра "Велес" переезжают

Совсем скоро медведицы переедут поближе к дикой природе.

Постоялицы центра реабилитации диких животных "Велес" – медведицы Ария и Соната переезжают. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали сотрудники центра.

Как рассказали сотрудники, совсем скоро медведицы переедут поближе к дикой природе. В настоящее время они живут в соседних клетках и понемногу узнают друг друга.

Арию назвали в честь российской рок-группы. Животное прибыло в центр из Карачаево-Черкесской Республики. Медведицу поселили рядом с Сонатой, названной в честь финской группы Sonata Arctica.

Сотрудники центра различными способами стараются не только помочь диким животным, но и периодически их балуют. К примеру, в августе сотрудники вырастили арбузы, которыми питались медведи.

Фото: ВКонтакте / Сергей Овчинников