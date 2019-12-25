В будущем смартфоны Apple могут получить подэкранные Touch ID и Face ID

Есть два разных сценария.

Редактор авторитетного ресурса Bloomberg Марк Гурман считает, что в 2021 году компания Apple не выпустит смартфон iPhone со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Он считает, что сейчас компания работает над тем, чтобы в будущие модели смартфонов добавить Touch ID.

По мнению Гурмана, есть два разных сценария. Первый предполагает, что будущие модели iPhone высокого класса будут оснащаться подэкранным сканером отпечатков пальцев, а недорогие смартфоны будут оснащены системой Face ID. Второй сценарий предполагает, что компания с Touch ID перестанет работать и будет концентрироваться на Face ID, то есть займется его внедрением под переднюю панель устройства.

Отметим, что Touch ID является дактилоскопическим сенсором. Он появился в моделях iPhone еще в 2013 году.

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