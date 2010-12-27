В большинстве районов Ленобласти во вторник пройдут дожди

Ночью местами похолодает до +8 градусов.

Во вторник, 3 сентября, температура воздуха в Ленобласти прогреется до +20...+23 градусов, сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью местами на западе может пройти дождь, днем кратковременные осадки ожидаются в большинстве районов области. Синоптики прогнозируют в дневное время умеренный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха ночью местами может опуститься до +8 градусов, атмосферное давление будет слабо понижаться. Днем прогреется до +20 градусов, на востоке - до +23 градусов, давление слабо повысится.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти лошади погибли при пожаре в конюшне.

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