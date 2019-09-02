В Ленобласти лошади погибли при пожаре в конюшне

В соцсетях рассказали, что поджигатель сделал все возможное, чтобы животные не могли спастись.

Накануне во Всеволожском районе Ленобласти произошла страшная трагедия. На своей странице в соцсетях сотрудница ранчо "Идальго" в поселке Стеклянный Елена Чистякова рассказала о деталях пожара, который унес жизни девяти лошадей.

Женщина отметила, что с возгоранием пытался боротьяс конюх, однако это чуть не стоило ему жизни. В десяти метрах от конюшни нашли канистру с бензином.

По данным ГУ МЧС РФ по Ленобласти, о возгорании стало известно в четвертом часу утра 2 сентября. Всего огонь охватил 300 квадратных метров территории. С пожаром боролись восемь сотрудников личного состава МЧС и две единицы техники. Огонь был потушен в течение часа.

Помимо конюшен, огонь охватил и хозяйственные постройки.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: vk.com/unreleased_dtp