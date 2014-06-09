В больницы Петербурга госпитализировали 129 жителя с ковидом

Лечение в стационарах проходят 1 358 человек, амбулаторно – 4 519.

За минувшие сутки, 12 мая, в петербургские больницы госпитализировали 129 пациентов. В реанимации находятся 173 петербуржца, а выздоровели 94 человека. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с ковидом.

Лечение в стационарах проходят 1 358 человек, амбулаторно – 4 519. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 32 пациента. Бесплатные лекарства на дом получает 4401 человек. На карантине сидят 552 человека.

На сегодняшний день с ковидом в Петербурге принимают в семи стационарах – шести городских и одном федеральном. В них развернули 1 509 коек.

Ранее Беглов просит отменить масочный режим в Петербурге. Глава города обратил внимание на спад заболеваемости.

Фото: Piter.tv

