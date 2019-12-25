В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального надзорного ведомства. Специалисты уверили журналистов о том, что на данный момент пациентам, находящимся в лечебно-исправительном учреждении, помощь не требуется.
В ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области осужденные… 27 человек отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу...в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии.
пресс-служба ФСИН по региону
Во ФСИН уточнили, что своей поведение заключенные объясняют несогласием с проведением плановых обысков, а также стремлением получать продукты питания домашнего приготовления, передачки от родственников и друзей свыше установленного законом лимита. Ведомство считает действия осужденных в больнице противоправными. Они якобы вывели из строя камеры видеонаблюдения. Сейчас медицинское учреждение работает в штатном режиме.
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Фото: Piter.tv
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