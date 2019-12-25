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В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку
Сегодня, 10:48
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В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку

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Осужденные объяснили свои требования.

В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального надзорного ведомства. Специалисты уверили журналистов о том, что на данный момент пациентам, находящимся в лечебно-исправительном учреждении,  помощь не требуется.

В ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области осужденные… 27 человек отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу...в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии.

пресс-служба ФСИН по региону

Во ФСИН уточнили, что своей поведение заключенные объясняют несогласием с проведением плановых обысков, а также стремлением получать продукты питания домашнего приготовления, передачки от родственников и друзей свыше установленного законом лимита. Ведомство считает действия осужденных в больнице противоправными. Они якобы вывели из строя камеры видеонаблюдения. Сейчас медицинское учреждение работает в штатном режиме.

Начальник сахалинской колонии попался на взятке.

Фото: Piter.tv

Теги: голодовка, саратовская область, фсин
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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