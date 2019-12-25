В больнице Святого Георгия заявили о нехватке крови

В медицинском учреждении ждут доноров.

Больница Святого Георгия ищет доноров. Принимать добровольцев, желающих сдать кровь, будут с 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В начале весны больница вернулась к штатному режиму работы и начала прием плановых пациентов. Сейчас медики признались, что у них в запасе мало крови. На портале "Фонтанка" сообщили, что не хватает тех же групп, что указаны на светофоре Городской станции переливания крови.

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