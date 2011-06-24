В ближайшие недели пройдут репетиции Главного военно-морского парада в Петербурге

В Северной столице 16 и 18 закроют проезд по главным мостам.

В Петербурге 28 июля отметят День военно-морского флота. Город уже готовится к большому празднику. В ближайшие недели пройдут репетиции Главного военно-морского парада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Для подготовки к празднику 12, 16, 18, 21, 23 и 25 июля вводятся временные ограничения на дорогах. Жителей попросили планировать маршруты заранее.

Ранее мы писали, что с 14 по 22 июля на Володарском мосту закроют движение трамваев.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга, Telegram / Правительство Санкт-Петербурга