В автосервисе на Суздальском на подростке загорелась куртка

Парень получил ожоги 5 % тела.

Полиция Выборгского района Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования 17-летнего подростка в автосервисе на Суздальском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября. В одну из городских больниц доставили несовершеннолетнего юношу. Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Известно, что около 20 часов вечера в автосервисе на Суздальском проспекте произошло воспламенение баллона с пропаном. Заметив это, потерпевший выбежал на улицу. В этот момент на нем загорелась куртка.

По данным ИА "Журналистские расследования" (АЖУР), парень получил ожоги 5 % тела. Огонь задел обе голени, кисти, остались следы на лице.

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Фото: Piter.TV