Обварившийся на Олеко Дундича пенсионер скончался в больнице

У мужчины были поражены предплечья, голени, бедра и стопы.

Утром 22 ноября в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе скончался пенсионер, пострадавший во время прорыва трубы с кипятком. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

У мужчины были обожжены 20 % тела. В частности, пострадали предплечья, голени, бедра и стопы. Также у него зафиксировали ожоговый шок.

Инцидент произошел 31 октября у дома №21 на улице Олеко Дундича. В эпицентре оказался пассажирский автобус, а также несколько автомобилей. Горячая вода растеклась на площади несколько сотен метров.

Термические ожоги получил 87-летний мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее мы писали, что после прорыва паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали одного человека.

Видео: Piter.TV