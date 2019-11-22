Обварившийся на Олеко Дундича пенсионер скончался в больнице

Утром 22 ноября в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе скончался пенсионер, пострадавший во время прорыва трубы с кипятком. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
У мужчины были обожжены 20 % тела. В частности, пострадали предплечья, голени, бедра и стопы. Также у него зафиксировали ожоговый шок.
Инцидент произошел 31 октября у дома №21 на улице Олеко Дундича. В эпицентре оказался пассажирский автобус, а также несколько автомобилей. Горячая вода растеклась на площади несколько сотен метров.
Термические ожоги получил 87-летний мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасти пострадавшего не удалось.
Ранее мы писали, что после прорыва паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали одного человека.
Видео: Piter.TV
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