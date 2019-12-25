У въезда в автобусный парк на Бухарестской нашли мертвого водителя

На теле уроженца Новгорода не нашли признаков насильственной смерти.

Около восьми утра во вторник, 23 февраля, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи. Как стало известно Piter.TV, медики вывезли с территории автобусного парка на Бухарестской улице тело водителя.

Труп обнаружили у въезда в автопарк. Умершим оказался 57-летний водитель автоколонны, уроженец Новгорода. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли, труп направили в морг.

Ранее мы рассказывали, как иномарка насмерть сбила неосторожного пешехода на проспекте Маршала Блюхера.

Фото: Piter.TV