В Кудрово появятся новые автобусы с Wi-Fi

Маршрут будет курсировать от Кудрово до станции метро "Улица Дыбенко".

На маршрут №692а, следующий из Кудрово до станции метро "Улица Дыбенко", поставят новые автобусы. Они будут оснащены не только кондиционерами и электронными табло, но и бесплатным беспроводным интернетом. Оператором перевозок останется "Первая пассажирская компания".

Отмечается, что на маршрут выпустят 10 новых автобусов вместимостью 50 мест. Первые пять уже начали перевозить пассажиров.

Всего по этому маршруту курсирует 21 автобус. Стоимость проезда составляет 30 рублей. Школьники и студенты платят 20 рублей, а граждане старше 75 лет ездят бесплатно.

Ранее мы писали, что в Ленобласти начнут принимать для оплаты проезда "Подорожники".

Фото: pixabay.com