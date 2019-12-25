В Петербурге в августе сдали 77 новых домов на 2,5 тысячи квартир

Московский район Петербурга признали лидером по вводу жилья в августе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству.
За последний летний месяц в Московском районе в эксплуатацию ввели 63,5 тысячи квадратных метров жилья - три дома на 1,6 тысячи квартир. В Василеостровском районе сдано 19,3 тыс. м2 жилья, это один дом, 278 квартир, в Петроградском районе – 18,1 тыс. м2, один дом, 283 квартиры.
Всего в августе в эксплуатацию ввели 130,3 тыс. м2 жилья — это 77 домов на 2,5 тыс. квартир.
Москвичи стали чаще покупать комнаты в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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