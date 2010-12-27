В аварии на ЗСД погибли шесть человек

По факту ДТП проводится проверка.

На ЗСД в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, около шести вечера на 36 км внешнего кольца ЗСД грузовик Scania столкнулся с микроавтобусом "Хендай", после чего микроавтобус загорелся. Шесть человек погибли на месте. Уточняется пол и возраст погибших.

По данному факту проводится проверка.

Ранее канал Piter.tv опубликовал видео с места происшествия.