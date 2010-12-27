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В аварии на ЗСД погибли шесть человек
Вчера, 20:06
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TretyakovaS
913

В аварии на ЗСД погибли шесть человек

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По факту ДТП проводится проверка.

На ЗСД в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, около шести вечера на 36 км внешнего кольца ЗСД грузовик Scania столкнулся с микроавтобусом "Хендай", после чего микроавтобус загорелся. Шесть человек погибли на месте. Уточняется пол и возраст погибших. 

По данному факту проводится проверка. 

Ранее канал Piter.tv опубликовал видео с места происшествия. 

Теги: дтп на зсд , новости спб , происшествия
Категории: Лента новостей Новости СПб

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