В аварии на ЗСД погибли шесть человек

На ЗСД в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибли шесть человек, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области.
По предварительной информации, около шести вечера на 36 км внешнего кольца ЗСД грузовик Scania столкнулся с микроавтобусом "Хендай", после чего микроавтобус загорелся. Шесть человек погибли на месте. Уточняется пол и возраст погибших.
По данному факту проводится проверка.
Ранее канал Piter.tv опубликовал видео с места происшествия.