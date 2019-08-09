"Ъ": в аптеках происходит постепенное "вымывание" дешевых лекарств

Так за шесть месяцев 2019 года на 7,1% упали продажи лекарств до 50 рублей.

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на компанию DSM Group.

Так за шесть месяцев 2019 года на 3,3% упали продажи лекарств за 150-500 рублей, на 3% - лекарства за 50-150 рублей, на 7,1% - лекарства до 50 рублей. В это же время объем реализации дорогих лекарств увеличился на 8%. Как отметили в DSM Group, это может быть связано с постепенным "вымыванием" дешевых лекарств.

Еще один эксперт рассказала, что некоторые дешевые таблетки начинают переходить в высокий ценовой сегмент.

Ранее врач назвал привычные лекарства россиян опасными для здоровья.

Видео: YouTube/ CBC News

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