Поезда рассчитаны на 350 пассажиров.

Во вторник, 6 ноября, стало известно о том, что в апреле 2019 года между Петербургом и Карелией запустят "Ласточку". Об сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Такое решение было принято по итогам встречи главы республики Артура Парфенчикова и начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова.

Правительство Карелии и администрация Сортавальского района запланировали ремонт нескольких участков автодорог в городе Сортавала, обеспечивающих подъезд к железнодорожному вокзалу отметили в пресс-службе Карелии

Известно, что поезда рассчитаны на 350 пассажиров. Маршрут будет пролегать через Выборг , Сортавала и Маткаселькя. Помимо этого будет организован трансфер прямиком до посёлка Рускеала, где находится знаменитый горный парк.

Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году многодетным семьям в два раза увеличат социальные выплаты

Фото:Pixabay