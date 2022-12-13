В анонсирующем трейлере стратегии Total War Pharaoh показали просторы Египта 23 мая

Релиз игры запланирован на октябрь 2023 года.

Компания The Creative Assembly анонсировала новую часть компьютерной игры Total War с подзаголовком Total War: Pharaoh. Ранее эксперты полагали, что премьера проекта может состояться на торжественном мероприятии Summer Game Fest, однако разработчики решили не дожидаться этого мероприятия. Известно, что события "египетской" стратегии будут развиваться на территории Древнего Египта. Сюжет расскажет пользователям о временах Нового царства, когда местная цивилизация находилась под управлением фараона Мернептаха. Речь идет об упаднических процессах, которые и предстоит изменить пользователю в лучшую сторону. Авторы отметили, что в Pharaoh игроков ждут улучшенные сражения с динамической системой погоды, а также восемь правителей из разных фракций. Кроме того, они обещают особую, "тонкую" настройку кампании. Игру планируют выпустить в октябре текущего года на персональных компьютерах (в Steam, EGS).В онлайн-магазине Valve говорится о том, что на русский язык стратегию переводить не будут.

Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix.

Фото и видео: YouTube / Total War