В американском Теннесси упал самолет с людьми на борту

В инциденте никто не погиб, но есть травмированные.

Пассажирский самолет De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter с людьми на борту потерпел крушение в американском округе Коффи штата Теннесси Соответствующие данные зрителям передали местные журналисты с телеканала CNN. По данным от дорожной полиции, в воздушном судне находились 16-20 человек, некоторых из них были госпитализированы в ближайшие больницы. Судно аварийно приземлилось в районе города Таллахома с населением в 21 тысячу человек. Согласно предварительным данным от правоохранительных органов, пострадавший самолет использовался для прыжков с парашютом, а не для выполнения регулярного рейса.

чевидцы указали на то, что самолёт летел слишком низко над жилыми домами, прежде чем рухнуть около взлетно-посадочной полосы городского аэропорта. На кадрах, опубликованных в социальных сетях дорожной полицией США, замечено серьезное повреждение хвоста самолета, который отломился вместе с другими частями самолета. Представители городской администрации уточнили, что в авиакрушении нет жертв. Однако несколько человек получили незначительные травмы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости