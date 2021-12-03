В акваторию Невы зашли военные корабли в преддверии Дня МВФ

К берегам реки уже пришвартованы десантный катер "Иван Пасько", противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана", базовый тральщик БТ-115 "Павел Хенов", малые ракетные корабли "Углич" и "Советск".

Утром пятницы, 14 июля, несколько военных кораблей, которые будут принимать участие в параде ко Дню ВМФ, зашли в акваторию Невы. Суда попали в объектив видовых веб-камер Петербурга.

Так, к берегам реки уже пришвартованы десантный катер "Иван Пасько", противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана", базовый тральщик БТ-115 "Павел Хенов", малые ракетные корабли "Углич" и "Советск".

Напомним, что Главный военно-морской парад ВМФ, пройдёт в Северной столице 30 июля. Последние 6 лет корабли во время мероприятия перемещаются в акваториях реки Невы и Большого Кронштадтского рейда. В 2022 году в параде было задействовано более 40-ка кораблей, катеров и подлодок, а также 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военных.

Ранее мы сообщили о том, что Петербурге изменится график разводки мостов в связи с подготовкой ко Дню ВМФ.

Фото: ЛенТВ24