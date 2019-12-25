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В акватории Невы начались испытания патрульных катеров "Раптор"
Сегодня, 8:45
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nastya960

В акватории Невы начались испытания патрульных катеров "Раптор"

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Катера, предназначенные для несения патрульной службы, строили на петербургском предприятии "Пелла".

В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров "Раптор" проекта 03160. Об этом сообщила пресс-служба ВМФ.

Катера, предназначенные для несения патрульной службы, строили на петербургском предприятии "Пелла". "Рапторы" могут развивать скорость до 50 узлов, отличаются высокими характеристиками и маневренностью.

В задачи катеров входит доставка и высадка групп морских пехотинцев, несение патрульной службы, перехват и задержание малых целей. Также их можно использовать в поисково-спасательных операциях. На катерах имеются оптико-электронный модуль, два пулемета "Печенег".

В середине апреля в Петербурге спустили на воду два патрульных катера типа "Раптор".

Фото: Минобороны России

Теги: катер, нева, раптор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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