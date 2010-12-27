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В акции "Бессмертный полк" приняли участие 11 тысяч жителей Выборга
Сегодня, 10:06
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Alena_Zinovieva
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В акции "Бессмертный полк" приняли участие 11 тысяч жителей Выборга

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Торжественное шествие началось в 9.40 с Рыночной площади.

В акции "Бессмертный полк" приняли участие 11 тысяч жителей Выборга. Люди начали выстраиваться в колонну еще ранним утром. В 9.40 мск вместе с войсками Выборгского гарнизона стартовало и торжественное шествие. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вместе с фотографиями своих героических родственников выборжцы  прошли от Рыночной площади по проспекту Ленина к Красной площади. В этом году в Выборге акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. За это время количество участвующих в шествии людей увеличилось в разы. В этом году в колонне шли 11 тысяч выборжцев.

Ранее мы писали, что в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 10 миллионов человек.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: 9 мая , бессмертный полк , выборг , день победы , новости выборга , новости спб ленобласти
Категории: Лента новостей Новости СПб

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