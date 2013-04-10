Сотрудники отдела полиции в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых.

В аэропорту Уфы полицейские задержали подозреваемых в нападении на охранников клуба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночное время на территории торгово-развлекательного комплекса. По предварительной информации, неизвестные пытались пройти в клуб, однако их не пустил сотрудник службы. В ответ на это злоумышленники купили на ближайшей заправке бензин, выплеснули его в сторону охранников и подожгли, после чего скрылись с места происшествия на автомобилей.

Сотрудники отдела полиции в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Их задержали в международном аэропорту "Уфа" имени Мустая Карима. Позже стало известно, что оба находились на территории страны нелегально. Материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА