Петербуржцы не могли улететь из Турции больше 8 часов

Причиной послужил неисправный самолет.

Российские туристы вылетели из аэропорта турецкого курорта Анталья с 500 людьми на борту спустя восьмичасовой задержке. Как сообщает "Фонтанка", самолет авиакомпании "Россия" был неисправен.

Известно, что петербуржцы должны были вылететь домов в 15 часов 16 мая, однако на посадку их позвали только в 11 часов вечера. Как выяснилось, вылете задержали из-за неисправности чартерного Boeing-747. Авиакомпания была вынуждена направить из Москвы другой такой же Боинг, который забрал клиентов туроператора "Интурист" из Антальи в 23:22.

Через четыре часа россияне приземлились в Москве.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на видео попала экстренная посадка лайнера с разбитым ветровым стеклом.