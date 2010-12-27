В жилом комплексе на Парнасе заработала детская поликлиника

Медицинское учреждение заработает по стандартам "бережливых поликлиник".

В жилом комплексе "Северная долина" на Парнасе открылось педиатрическое отделение 71-й городской детской поликлиники. Оно разместилось в доме №41 по улице Заречной. Об этом сообщили в пресс-службе "Главстрой Санкт-Петербург".

Сообщается, что к поликлинике прикрепят 10 тысяч человек, а за смену через врачей может пройти 100 посетителей. В отделении начнут работу врачи-специалисты узкого и широкого профиля, массажные кабинеты, прививочный и процедурный кабинеты, современное оборудование. Отделение оснащено игровыми зонами и зонами ожидания.

Новое отделение будет работать по стандартам так называемых "бережливых поликлиник", как и главное учреждение №71. Предполагается сокращение времени нахождения пациента в поликлинике, быстрая запись к врачу онлайн. У врачей убавится бумажной работы благодаря взаимодействию с электронными картами больных.

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Фото: Piter.TV