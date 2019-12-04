В "Зените" отреагировали на сравнение с империей зла

Семак отметил, что это нормально, когда лидер турнирной таблицы вызывает негатив у соперника.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на сравнение клуба с империей зла. Он не согласился с мнением, что сине-бело-голубые находятся на "темной стороне силы". Об этом пишет "Фонтанка".

Семак заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников, и это нормальная реакция. "Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу", — подчеркнул тренер.

Впервые империей зла "Зенит" назвал комментатор Василий Уткин. Это произошло в июле этого года. После это сочетание закрепилось среди болельщиков. Даже фанаты "Зенита" время от времени называют так клуб в ироничном смысле.

По итогам 18 матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 42 очка. Второе место у "Локомотива" с 34 очками.

Ранее мы писали, что Сергей Семак вошел в десятку лучших тренеров "Зенита".

Видео: YouTube / Zenit Football Club