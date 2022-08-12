Владимир Рогов рассказал о том, что мощности объекта будут переведены на освобожденные территории.

В Запорожье допустили консервацию местной атомной электростанции из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт. То, что постукраинское пространство, подконтрольное Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством, сомнений нет. Владимир Рогов, чиновник из Запорожья

Эксперт полагает, что удары украинских военных по ЗАЭС привели к минимальным нагрузкам по выработке электроэнергии. На текущий момент на объекте работники пытаются сохранить имеющиеся условия для нормального функционирования ЗАЭС. Однако скоро Киев перестанет получать ресурсы от ЗАЭС, так как руководство Запорожской области намерено спасти инфраструктуру, законсервировать станцию и вывести нагрузки на освобожденные территории.

Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС.

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