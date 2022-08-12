Один из снарядов ВСУ упал у хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

Владимир Рогов рассказал о том, каких последствий ВСУ добираются в Запорожье.

Один из снарядов Вооруженных сил Украины упал в десяти метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал в рамках интервью для телеканала "Россия-24" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива. Владимир Рогов, чиновник из Запорожья

Напомним, что Запорожская АЭС расположена на левом берегу реки Днепр рядом с городом Энергодар. Объект считается самым крупным по мощности в европейском регионе. С начала специальной военной операции РФ на Украине силы киевского режима уже несколько раз предпринимали попытки атаковать территорию ЗАЭС.

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