В Заневском парке вырубают деревья

Каштаны и вязы поразила болезнь.

В Заневском парке, на углу Гранитной улицы и Малоохтинского проспекта вырубают деревья. Каштаны, которые растут на этом участке, поразил грибок, а вязы умирали от голландской болезни. Об этом сообщили "Фонтанке" в администрации Красногвардейского района.

Работы в парке проводит красногвардейское садово-парковое предприятие "Охтинка". Разрешение на вырубку деревьев специалисты получили еще в середине августа. 8 октября в парке срубили каштан, две липы и рябину. Кроме того, территорию очистят от вязов. Графиоз, который называют "голландской болезнью", буквально иссушивает деревья.

Сколько еще деревьев предстоит вырубить, неизвестно. Однако работы в парке ведутся не первый день. На место срубленных растений высадят молодые саженцы.

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Фото: pixabay.com