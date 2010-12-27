В Новую Голландию завезли новые деревья после замечания Колесова

Главный синоптик Петербурга заметил, что по периметру острова исчезли деревья.

Ночью 24 сентября петербуржцы заметили около Новой Голландии грузовик, из которого вытаскивали деревья. Предполагается, что администрация острова решила выполнить обещание, которое дала горожанам после замечания главного синоптика Петербурга Александра Колесова. Специалист опубликовал в Facebook пост, в котором отметил, что по периметру острова исчезли деревья. Об этом пишет "Фонтанка".

В ответ на пост Колесова администрация Новой Голландии рассказала, что с территории вывезли старые и больные деревья. На месте спиленных будут вестись строительные работы, а затем там высадят новые крупномеры. Сроки посадки ограничены концом октября.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать "бабье" лето.

Фото: Facebook / Александр Колесов