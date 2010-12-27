Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать "бабье" лето

На этой недели в Петербурге немного потеплеет.

Главный синоптик Петербурга, Александр Колесов, сообщил, что бабье лето в Петербурге будет почти незаметным. В ближайшие дни в городе на Неве немного потеплеет.

По словам синоптика, во второй половине недели воздух в Петербурге прогреется до +13 градусов. Однако со следующей недели в город вновь вернутся дожди, ветер и пасмурная погода.

Во вторник, 24 сентября, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в городе на Неве днем столбик термометра поднимется до +9, преимущественно без осадков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылись горячие линии по вопросам отопления.

Фото: pixabay.com