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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать "бабье" лето
Сегодня, 22:51
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nadezhda_sib

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать "бабье" лето

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На этой недели в Петербурге немного потеплеет.

Главный синоптик Петербурга, Александр Колесов, сообщил, что бабье лето в Петербурге будет почти незаметным. В ближайшие дни в городе на Неве немного потеплеет. 

По словам синоптика, во второй половине недели воздух в Петербурге прогреется до +13 градусов. Однако со следующей недели в город вновь вернутся дожди, ветер и пасмурная погода. 

Во вторник, 24 сентября, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в городе на Неве днем столбик термометра поднимется до +9, преимущественно без осадков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылись горячие линии по вопросам отопления

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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