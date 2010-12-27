В ЗакСе состоятся слушания по закону о митингах

После акции протеста 7 октября в ЗакСе решили провести слушания по поводу внесения корректировок в закон о митингах

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга соберется на парламентские слушания, где обсудит корректировки в законе о митингах. Информацией поделился представитель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Макаров заявил, что действия полиции на митинге 7 октября были "положительные", так как незаконных митингов быть не должно. По его мнению, это нарушение общественного порядка.

Идею провести слушания выдвинул петербургский омбудсмен Александр Шишлов. Уполномоченный по правам человека отметил, что давно пора на эту тему провести реформу в законодательстве. Шишлов считает, что избирательный подход исполнительной власти, нежелание находить компромисс с протестующими, только усугубляет радикализацию общественных настроений. Невозможность реализовать свои права на свободу проведения мирных собраний, только провоцирует людей с активной гражданской позицией на несогласованные акции.

Напомним, что ранее прошел несанкционированный протестный Митинг сторонников Навального в Петербурге: тысяча человек и минимум полиции

Фото:"ВКонтакте" - РосПил - война коррупции - Алексей Навальный