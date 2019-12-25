В ЗакСе рассмотрят законопроект о легальной работе уличных музыкантов

В Петербурге предложили выдавать лицензии на уличные выступления.

В среду, 16 сентября, в ЗакСе в первом чтении рассмотрят законопроект о легальной работе уличных музыкантов. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

С начала сентября в Петербурге задержали 20 уличных исполнителей. Они были обвинены в самовольном занятии земельного участка и самоуправстве. В ЗакСе заявили, что такая охота на музыкантов сравнима с мамой, которая с коляской остановилась на Невском проспекте.

В Петербурге предложили выдавать лицензии на уличные выступления, такая практика давно существует во многих странах мира. Депутаты предлагают регистрировать музыкантов в качестве самозанятых.

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