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В ЗакСе Петербурге поддержали идею заводить на госслужащих уголовные дела за оскорбления граждан
Сегодня, 9:30
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nastya960

В ЗакСе Петербурге поддержали идею заводить на госслужащих уголовные дела за оскорбления граждан

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На данный момент за оскорбление привлекают к административной ответственности.

Комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского ЗакСа поддержала федеральный законопроект о снятии с должностных лиц административной ответственности за оскорбление граждан и привлечении к уголовной. Законопроект внес депутат Госдумы Александр Старовойтов.

На данный момент за оскорбление граждан должностное лицо должно заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. После принятия нового законопроекта штраф увеличится до 2-3 миллионов рублей (или в размере зарплаты или иного его дохода за период до пяти лет).  

Также госслужащего могут приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет. При определенных обстоятельствах можно лишиться свободы на срок до двух лет.

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в Интернете.

Теги: закс, оскорбления, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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