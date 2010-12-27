В ЗакСе Петербурге поддержали идею заводить на госслужащих уголовные дела за оскорбления граждан

На данный момент за оскорбление привлекают к административной ответственности.

Комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского ЗакСа поддержала федеральный законопроект о снятии с должностных лиц административной ответственности за оскорбление граждан и привлечении к уголовной. Законопроект внес депутат Госдумы Александр Старовойтов.

На данный момент за оскорбление граждан должностное лицо должно заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. После принятия нового законопроекта штраф увеличится до 2-3 миллионов рублей (или в размере зарплаты или иного его дохода за период до пяти лет).

Также госслужащего могут приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет. При определенных обстоятельствах можно лишиться свободы на срок до двух лет.

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в Интернете.